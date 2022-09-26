Россиянам назвали симптомы, требующие немедленного визита к кардиологу

Терапевт Алексей Хухрев перечислил симптомы, требующие срочного обращения к кардиологу. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметил эксперт, частые остановки при подъеме по лестнице, головокружения, редкий пульс указывают на наличие проблем с сердцем.

Если боль в груди возникает в ответ на стандартную физическую активность, это может быть признаком стенокардии напряжения, объяснил Хухрев. «Поднялся на этаж - заболело. Постоял две минутки - отпустило. Поднялся на другой этаж - еще раз заболело», - привел пример он.

Также необходимо срочно идти к кардиологу, если сердце бьется с перебоями, появилось головокружение, случаются потери сознания. Такие признаки могут говорить об аритмии.

«Когда сердце вдруг стало биться слишком редко, пульс меньше 55 в покое днем при бодрствовании, и он не усиливается от физической нагрузки, значит, возникла блокада. Тоже нужно обращаться к врачу», - заключил он. Фото: unsplash.com