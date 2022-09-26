Врач назвала распространенную причину выпадения волос

Дерматовенеролог Юлия Галлямова перечислила распространенные причины выпадения волос. Слова специалиста приводит Ura.ru.

Как отметила Галлямова, не стоит накручивать волосы на палец во избежание их потери. По ее словам, подобные манипуляции повреждают структуру прядей, что негативно сказывается на их качестве и приводит к ломкости.

Также по словам врача жевание, перетирание и выдергивание волос чреваты ухудшением качества прически. «Манера посасывать и пережевывать волосы очень вредна, в том числе и для всего организма (...) Эти привычки появляются у людей с детства», - уточнила медик.

В завершение Галлямова порекомендовала людям с перечисленными вредными привычками обратиться к психоневрологу. Специалист добавила, что с указанными проблемами, как правило, тяжело справиться самостоятельно. Фото: unsplash.com