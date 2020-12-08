Россиянам назвали простой рецепт спасения от похмелья

Спастись от похмелья может помочь простой домашний десерт. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль, ее слова приводит «Ридус».

Специалист посоветовала употреблять утром после застолья печеные яблоки и груши. Такое лакомство позволит восстановить слизистую желудка и улучшить самочувствие. Также помогут фруктовые пюре.

Далее в течение дня, по словам Дюваль, стоит есть легкую пищу - овощи и бульоны, приготовленные на рыбе, курице или индейке.

При этом, по мнению диетолога, традиционное народное спасение от похмелья - огуречный рассол - не помогает, а лишь дает нагрузку на почки. Плотный завтрак также не сулит ничего хорошего.

Врач подытожила, что главная задача после вечеринки - восстановить запас витаминов и минералов в организме. Тем, кто совсем не может есть, она посоветовала выпить протеиновый коктейль растительного происхождения. Дюваль рекомендовала тыквенный протеин, так как в коктейле на его основе содержатся не только белки, но и большое количество витаминов и минералов. Фото narkologi-na-dom.ru