26 ноября 2022, 17:36
Россиянам назвали опасные ошибки при лечении горла
Использование чеснока и алкоголя для лечения горла может привести к негативным последствиям
Отоларинголог Владимир Зайцев перечислил ошибки при лечении горла, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Слова специалиста приводит News.ru.
Так, использование алкоголя, кваса, а также спиртосодержащих средств и настоек может усилить воспаление и отек. Также не стоит заливать в нос сок чеснока, свеклы, редьки и лука - это может спровоцировать ожог слизистых носа и глотки. На время болезни стоит исключить из рациона очень горячие и холодные блюда.
Для ускорения выздоровления врач посоветовал пить теплое молоко, в него можно положить кусок сливочного масла. Это смягчит слизистую и поможет убрать отек. // Фото: unsplash.com