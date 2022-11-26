Россиянам назвали опасные ошибки при лечении горла

Отоларинголог Владимир Зайцев перечислил ошибки при лечении горла, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Слова специалиста приводит News.ru.

Так, использование алкоголя, кваса, а также спиртосодержащих средств и настоек может усилить воспаление и отек. Также не стоит заливать в нос сок чеснока, свеклы, редьки и лука - это может спровоцировать ожог слизистых носа и глотки. На время болезни стоит исключить из рациона очень горячие и холодные блюда.

Для ускорения выздоровления врач посоветовал пить теплое молоко, в него можно положить кусок сливочного масла. Это смягчит слизистую и поможет убрать отек. // Фото: unsplash.com