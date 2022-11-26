26 ноября 2022, 15:47
Россия

Подростка подозревают в убийстве трех человек в Подмосковье

Тела двух мужчин и женщины нашли в городе Луховицы

В Московской области 14-летнего подростка подозревают в убийстве трех человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Сигнал об обнаружении тел двух мужчин и женщины в одном из домов полиция получила днем 25 ноября. По горячим следам стражи порядка нашли подозреваемого - им оказался ребенок.

Собранные полицией материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Что именно произошло в той злополучной квартире, в полиции не уточняют. // Фото: unsplash.com

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