26 ноября 2022, 15:47
Подростка подозревают в убийстве трех человек в Подмосковье
Тела двух мужчин и женщины нашли в городе Луховицы
В Московской области 14-летнего подростка подозревают в убийстве трех человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Сигнал об обнаружении тел двух мужчин и женщины в одном из домов полиция получила днем 25 ноября. По горячим следам стражи порядка нашли подозреваемого - им оказался ребенок.
Собранные полицией материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Что именно произошло в той злополучной квартире, в полиции не уточняют. // Фото: unsplash.com