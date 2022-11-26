Подростка подозревают в убийстве трех человек в Подмосковье

В Московской области 14-летнего подростка подозревают в убийстве трех человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Сигнал об обнаружении тел двух мужчин и женщины в одном из домов полиция получила днем 25 ноября. По горячим следам стражи порядка нашли подозреваемого - им оказался ребенок.

Собранные полицией материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Что именно произошло в той злополучной квартире, в полиции не уточняют. // Фото: unsplash.com