Дачников предупредили о штрафах за спиленные на своем участке деревья

За снос деревьев на собственном дачном участке можно получить штраф. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко, слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Как пояснила эксперт, крупная растительность на участках является собственностью государства. Исключение составляют садовые культуры - яблони, сливы и т. д. Например, если спилить березу, штраф составит от 3 до 4 тысяч рублей.

Если же дерево срубили, например, сотрудники строительной компании при расчистке участка, штраф для юрлица составит уже 300 тысяч рублей.

Перед тем, как осваивать собственный земельный участок, необходимо получить специальное разрешение в администрации. Оно предоставляется за плату и в отношении строго определенных деревьев на участке. Только после этого можно приступать к рубке. // Фото: unsplash.com