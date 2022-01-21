Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом инвестиций

Юрист Иван Соловьев в беседе с RT раскрыл новый вид мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок. Злоумышленники создают специальные сайты, предлагают жертвам перейти на них, чтобы инвестировать онлайн и получать максимальный доход.

По словам эксперта, когда человек регистрируется на таком сайте, на него выходит «специалист» - онлайн или по телефону. Незнакомец советует жертве установить на телефон приложение якобы для отслеживания прибыли. Затем под различными предлогами (купля-продажа акций, облигаций, валютных корзин и так далее) из доверчивого клиента начинают вытягивать деньги, а затем перестают выходить на связь.

По словам Соловьева, подобные схемы обмана используются по всей стране. Юрист попросил россиян не поддаваться соблазну и искушению, на этих чувствах и играют злоумышленники. (фото pixabay.com, JoshuaWoroniecki)