Россиян из запаса призовут на военные сборы

Глава государства Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2023 году.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности»,

- говорится в тексте президентского указа. Несколько пунктов в документы предназначены для служебного пользования. В четвертом пункте указа говорится, правительство РФ и органы власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военные сборы и их проведением. Приказ вступает в силу с момента его опубликования.

Сколько призовут на сборы – не уточняется. Мероприятие проводится ежегодно. // фото kremlin.ru