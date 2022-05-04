Россия рассматривает возрождение Кубка премьер-лиги

Руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка премьер-лиги в формате, напоминающем Лигу чемпионов. Об этом сообщил изданию «Спорт-экспресс» источник, близкий к Российской премьер-лиге (РПЛ), Соревнования могут появиться уже в сезоне-2022/23 в случае. Но для этого необходимо одно важное условие – дивизион должен состоять из 16 команд.

Согласно проекту, на первом этапе в результате жеребьевки команды создадут четыре группы в результате жеребьевки. По два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где встретятся с занявшими вторые места в одном из трех других квартетов. Далее лидеров групп ждут полуфинал и финал.

Что касается непосредственно формата турнира, то его планируется проводить посередине недели, то есть, в те же дни, когда в еврокубках проходят матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Фото: pixabay.