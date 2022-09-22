Россия поддержит решение референдумов освобожденных территорий
Парламенты ДНР и ЛНР, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов и обратились к России с просьбой поддержать такой шаг.
Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим,
- сказал Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам.
Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. На территории России также будут работать избирательные участки, на которых смогут проголосовать жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Откроются они и в Карелии.
Сейчас в нашей республике, по данным органов внутренних дел, порядка 2 тысяч таких граждан,
– сообщили в карельском Избиркоме.
Референдум - необходимое и давно назревшее решение, считают политологи.
Еще в 2014 году после того, как Донецк и Луганск стали народными республиками, все думали о его вхождении в состав нашей страны,
- говорит политолог, доцент ПетрГУ Александр Ильин.
В народных республиках референдумы рассматривают как переломный момент в борьбе за историческое будущее.
Народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной,
- говорит Глава ДНР Денис Пушилин.
Все мы долгие 8 лет ждали референдум о присоединении к России. Это была наша общая мечта и наше общее будущее,
- заявляет Глава ЛНР Леонид Пасечник.
Воссоединение этих территорий с Россией восстановит историческую справедливость, подтверждает карельский политолог Анатолий Цыганков:
Несложно догадаться, что жители Донбасса подтвердят свой исторический выбор, сделанный ими ещё в 2014 году, и проголосуют за вхождение их нынешних государственных образований в состав Российской Федерации,
- пишет он на свое на своей странице «ВКонтакте».
По данным соцопросов , вхождение в состав РФ поддерживают 94% жителей ДНР, 93% жителей ЛНР, 87% жителей Запорожской области, 80% жителей Херсонской области.
Всю необходимую информацию о возможности принять участие в референдуме по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на территории Республики Карелия можно по телефону горячей линии 8-800-200-00-20.