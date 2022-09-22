Россия поддержит решение референдумов освобожденных территорий

Парламенты ДНР и ЛНР, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов и обратились к России с просьбой поддержать такой шаг.

Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим,

- сказал Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам.





Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. На территории России также будут работать избирательные участки, на которых смогут проголосовать жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Откроются они и в Карелии.

Сейчас в нашей республике, по данным органов внутренних дел, порядка 2 тысяч таких граждан,

– сообщили в карельском Избиркоме.



Референдум - необходимое и давно назревшее решение, считают политологи.



Еще в 2014 году после того, как Донецк и Луганск стали народными республиками, все думали о его вхождении в состав нашей страны,

- говорит политолог, доцент ПетрГУ Александр Ильин.



В народных республиках референдумы рассматривают как переломный момент в борьбе за историческое будущее.

Народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной,

- говорит Глава ДНР Денис Пушилин.

Все мы долгие 8 лет ждали референдум о присоединении к России. Это была наша общая мечта и наше общее будущее,

- заявляет Глава ЛНР Леонид Пасечник.



Воссоединение этих территорий с Россией восстановит историческую справедливость, подтверждает карельский политолог Анатолий Цыганков:

Несложно догадаться, что жители Донбасса подтвердят свой исторический выбор, сделанный ими ещё в 2014 году, и проголосуют за вхождение их нынешних государственных образований в состав Российской Федерации,

- пишет он на свое на своей странице «ВКонтакте».



По данным соцопросов , вхождение в состав РФ поддерживают 94% жителей ДНР, 93% жителей ЛНР, 87% жителей Запорожской области, 80% жителей Херсонской области.



Всю необходимую информацию о возможности принять участие в референдуме по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на территории Республики Карелия можно по телефону горячей линии 8-800-200-00-20.





