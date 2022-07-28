Роспотребнадзор назвал условие для возвращения антиковидных мер

В случае ухудшения эпидситуации с Covid-19 в стране коронавирусные ограничения могут быть вновь введены. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, которое приводит «Лента.ру».

Как отметили в ведомстве, в российских регионах сейчас наметилась тенденция роста заболеваемости Covid-19. Напомним, 27 июля в стране впервые с середины апреля выявили более 11 тысяч новых зараженных коронавирусом.

«Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении ведомства. Фото: unsplash.com