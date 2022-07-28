Резкий рост суточного числа заболевших Covid-19 в России продолжается

За последние сутки в России выявили 11 515 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с середины апреля, следует из статистики, приведенной оперативным штабом.

За сутки в стране госпитализирован 1491 пациент с Covid-19.

Из данных оперштаба следует, что в Карелии 27 июля выявлены 50 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы два человека, выздоровели 16. Умерших от Covid-19 в республике за сутки нет. Фото: unsplash.com