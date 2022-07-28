Волк утащил в лес и убил маленького ребенка на юге России

В Дагестане волк напал на двух маленьких детей. Одного из них он утащил в лес и убил, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash Gor.

По информации источника, трагедия произошла в одном из сел. Шестеро детей играли в футбол на площадке, когда два брата возрастом 6 и 7 лет решили сходить за ягодами. Там на них напал волк. Он схватил старшего ребенка и утащил его в чащу. Позже его обезображенное тело нашли на болоте.

Младший брат погибшего мальчика выжил. С укусами шеи он находится в больнице. Фото: unsplash.com