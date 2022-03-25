РОСГАЗ рассказал как сделать перевод автомобиля на газ более выгодным

Сотрудники компании РОСГАЗ рекомендуют рассмотреть вариант установки газобаллонного оборудования, так как ее использование позволяет существенно экономить на заправке автомобиля.На текущий день газ дешевле бензина на 22 рубля. Специалисты прогнозируют, что разница в стоимости будет только расти.

У жителей Карелии появилась возможность вернуть 30000 рублей, при установке газобаллонного оборудования на автомобиль с 25 апреля 2022 года до 1 мая 2022 года. Компания РОСГАЗ предоставит скидку 1 рубль с каждого заправленного литра в течение года с момента установки, но не более 30 000 рублей.

РОСГАЗ использует качественное итальянское оборудование Lovato четвертого поколения, сертифицированное по всем Российским и Европейским стандартам. Работы выполняются мастерами с 20-летним опытом установки ГБО.

В соответствии с заключенным официальным договором на установленное оборудование предоставляется гарантия сроком на 3 года, гарантия на выполненные работы - 1 год.

На данный момент сервис по установке ГБО "РОСГАЗ" загружен на 100%. Предварительная запись на установку ГБО поможет грамотно распределить время автовладельца.



На все вопросы по установке газобаллонного оборудование, его использовании и гарантиях ответят специалисты компании «Росгаз» по телефону: +79214612195



В группе https://vk.com/gazlpg можно более подробно ознакомиться с вопросами установки газобаллонного оборудования, посмотреть фото успешно выполненных работ, а также задать все необходимые вопросы.

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