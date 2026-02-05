«Роковая волынка»: концерт-ураган от Артемия Воробьёва в Петрозаводске

Тринадцатого февраля в Большом зале Карельской филармонии будет очень громко. Невероятный драйв в столицу Карелии привезёт главный волынщик России Артемий Воробьёв (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Основатель легендарного «Оркестра волынщиков Москвы» создал новый авторский коллектив – Шоу Артемия Воробьёва. Концерт «РОКовая волынка», который состоится в Карельской филармонии 13 февраля, это яркое и динамичное шоу, в котором сочетаются самые разнообразные музыкальные стили. Авторские обработки знаменитых рок-композиций, диско, русских народных мелодий, этники и волыночной классики, впечатляющий кроссовер и даже советский гранд-фанк – это малая часть того шквала музыкальных впечатлений, которые сможет впитать зритель. Каждый концерт – это драйв, эклектика и ураган эмоций, которые вызывают у публики настоящий восторг.

Артемий Воробьёв, знаменитый мультиинструменталист, композитор и аранжировщик, использует в своем шоу множество музыкальных инструментов (волынки, флейты, саксофон, калюки, армянский дудук и многое другое). Он не только талантливый музыкант, но и потрясающий шоумен, который своей манерой общения со зрителями создаёт атмосферу праздника, наполненного юмором и интересными историческими фактами. Равнодушным с этого концерта не уйдёт никто! Драйв и ураган эмоций – вот самые подходящие эпитеты для концертов Шоу Артемия Воробьёва.

Начало в 19:00. 6+

Билеты можно приобрести на сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. ERID