«РКС – Петрозаводск» дебютировала на Спартакиаде «Содружество 2026»

Впервые выступив на всероссийских соревнованиях, команда из Карелии сразу вошла в четверку сильнейших

Фото: «РКС – Петрозаводск»

Команда группы компаний «РКС – Петрозаводск» впервые выступила на Спартакиаде «Содружество». Турнир принимал город Луга Ленинградской области и собрал работников водоканалов из разных уголков страны.

Кроме карельских спортсменов, на старты вышли команды водоканалов Санкт-Петербурга, Великих Лук, Великого Новгорода, Александрова, Екатеринбурга, Гатчины и Челябинска.

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Программа выдалась разнообразной: дартс, городки, мини-футбол, настольный теннис, плавание, водная и большая спортивные эстафеты, баскетбольный спринт, арбалет и туристский «лабиринт». Отдельный блок — творческие конкурсы: команды презентовали свои города в инсталляции «Визитка моего города» и показали театральные номера.

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Команду «РКС – Петрозаводск» объединили сотрудники «ПКС – Водоканал», «ПКС – Тепловые сети», Архитектурно-строительного техникума Петрозаводска и Первичной профсоюзной организации ОАО «ПКС».

По итогам всех спортивных и творческих испытаний команда из Петрозаводска финишировала на 4-м месте в общем зачете. Ярче всего спортсмены проявили себя в плавании, где взяли 1-е место, а также в дартсе и большой спортивной эстафете — в обеих дисциплинах они стали вторыми.

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Для нас это было первое участие в «Содружестве», поэтому особенно приятно сразу показать достойный результат. Такие соревнования дают возможность коллегам пообщаться вне рабочих задач, попробовать себя в чем-то новом и почувствовать команду с новой стороны. Будем рады повторить этот опыт и в следующем году,

– отметил Главный управляющий директор «РКС – Петрозаводск» Александр Сафронов.

В Группе компаний «РКС – Петрозаводск» заботятся не только о профессиональном росте сотрудников, но и об их увлечениях вне работы. Спартакиада помогла сблизить коллег из разных подразделений, показать спортивный характер и достойно представить родной город.

Фото: РКС – Петрозаводск».

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