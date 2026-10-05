«РКС – Петрозаводск» дебютировала на Спартакиаде «Содружество 2026»

Команда группы компаний «РКС – Петрозаводск» впервые выступила на Спартакиаде «Содружество». Турнир принимал город Луга Ленинградской области и собрал работников водоканалов из разных уголков страны.
Кроме карельских спортсменов, на старты вышли команды водоканалов Санкт-Петербурга, Великих Лук, Великого Новгорода, Александрова, Екатеринбурга, Гатчины и Челябинска.
Программа выдалась разнообразной: дартс, городки, мини-футбол, настольный теннис, плавание, водная и большая спортивные эстафеты, баскетбольный спринт, арбалет и туристский «лабиринт». Отдельный блок — творческие конкурсы: команды презентовали свои города в инсталляции «Визитка моего города» и показали театральные номера.
Команду «РКС – Петрозаводск» объединили сотрудники «ПКС – Водоканал», «ПКС – Тепловые сети», Архитектурно-строительного техникума Петрозаводска и Первичной профсоюзной организации ОАО «ПКС».
По итогам всех спортивных и творческих испытаний команда из Петрозаводска финишировала на 4-м месте в общем зачете. Ярче всего спортсмены проявили себя в плавании, где взяли 1-е место, а также в дартсе и большой спортивной эстафете — в обеих дисциплинах они стали вторыми.
Для нас это было первое участие в «Содружестве», поэтому особенно приятно сразу показать достойный результат. Такие соревнования дают возможность коллегам пообщаться вне рабочих задач, попробовать себя в чем-то новом и почувствовать команду с новой стороны. Будем рады повторить этот опыт и в следующем году,
– отметил Главный управляющий директор «РКС – Петрозаводск» Александр Сафронов.
В Группе компаний «РКС – Петрозаводск» заботятся не только о профессиональном росте сотрудников, но и об их увлечениях вне работы. Спартакиада помогла сблизить коллег из разных подразделений, показать спортивный характер и достойно представить родной город.
Фото: РКС – Петрозаводск».
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