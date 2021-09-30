Риелторы раскрыли неочевидные плюсы продажи жилья через агентства

Квартиры в не новых домах в Петрозаводске сейчас пользуются почти таким же большим спросом, как и жилье в новостройках. Время для продажи жилых «квадратов» вполне подходящее.

«Многие продавцы жилья полагают, что провести сделку просто. Но продажа недвижимости – это не продажа подержанной вещи на сайте объявлений. Это масса нюансов, тонкостей, рутина с документами, это общение с потенциальными покупателями, иногда очень утомительное для неподготовленного человека»

- объяснила представитель петрозаводского агентства Nova Realty Юлия.

Помимо риска изначально назначить слишком низкую цену специалисты рассказывают о менее очевидных деталях. Так, перепоручить продажу квартиры риелторам стоит тогда, когда жилье не в лучшем состоянии.

«У нашего агентства есть клиенты, которые ищут жилье под ремонт. Они не готовы переплатить за авторские обои в коридоре, зато не попросят дополнительной скидки из-за протертого линолеума. Есть те, кому вообще состояние квартиры не важно, если она находится в нужном доме. Например, когда речь идет о покупке жилья по соседству с родительской квартирой для детей»

- отметила риелтор.

Еще один плюс продажи жилья через агентство недвижимости состоит в возможности у специалистов выбрать покупателя, который расплатится за покупку максимально оперативно.

«Когда речь идет о срочной продаже жилья, некоторые продавцы готовы делать скидку, чтобы получить деньги быстрее. Однако благодаря особому алгоритму работы в нашем агентстве, мы имеем возможность обойтись без изменения начальной цены. Нередко у нас есть целый список потенциальных покупателей для определенного типа жилья»

- подчеркивают в агентстве.

Немаловажной для многих оказывается и возможность сберечь свое время и нервы при общении с потенциальными покупателями.

«Показывать квартиры, знать о них все, быть в курсе всех минусов и плюсов. Это наша работа. Но при этом мы объективны в представлении каждого объекта. Риелтора не обидит замечание покупателей о цветовой гамме интерьера, например. Мы готовы подстроиться под покупателя во временном плане: удобно приехать на осмотр в обед, хорошо. Удобно в 10 часов утра – встретимся в это время. Иногда осмотры продолжаются неделю, две. Реального хозяина жилья они могут вымотать настолько, что он будет готов отдать недвижимость даром. А наши специалисты получают от работы положительные эмоции. Будь это не так, сотрудники не работали бы годами в нашей компании. Найти для квартиры идеального нового хозяина – это отдельное искусство. И когда все складывается, это не просто закрытая сделка. Это – удовольствие»

- отмечают в Nova Realty.

Специалисты из агентства Nova Realty рекомендуют не откладывать продажу жилья в долгий ящик: сейчас найти покупателей профи могут для любого лота. Однако покупательская способность населения не растет. А значит, наметив продажу жилья на более поздний срок, можно потерять в цене или во времени.

Телефон агентства Nova Realty – 26-60-60

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