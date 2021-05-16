Рейд «Контроль трезвости» пройдет в понедельник в Петрозаводске

Завтра, 17 мая, в Петрозаводске пройдет очередной рейд по выявлению пьяных водителей «Контроль трезвости». Автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах, сообщает пресс-служба ГИБДД.

За первые четыре месяца 2021 года в столице Карелии произошло три аварии с участием нетрезвых водителей, в которых пострадали четыре человека. За этот же период более 200 автомобилистов с признаками опьянения отстранены от управления.

В ГИБДД напоминают, что за езду в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность.

Жителей Петрозаводска просят сообщать о нетрезвых людях, садящих за руль. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44. Фото d-cd.net