Больницы Карелии приняли новых пациентов с пневмонией

За последние сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы восемь человек. Летальных исходов 15 мая не было, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в больницы республики доставлены 5999 пациентов с пневмонией. Скончались 140 человек.

В оперштабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото mk.ru