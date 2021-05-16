Две женщины и мужчина умерли от Covid-19 в Карелии

В Карелии подтверждены еще три смерти от Covid-19. Все трое умерших имели сопутствующие хронические заболевания, сообщает оперативный штаб.

В Сортавальской ЦРБ скончались жительница Сортавалы 1942 года рождения и жительница поселка Хелюля 1948 года рождения, в роддоме им. Гуткина умер житель Петрозаводска 1942 года рождения.

За минувшие сутки в Карелии коронавирус выявлен у 53 человек. Из этого числа заболевших - 52 человека, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Выздоровели еще 53 человека. Фото severpost.ru