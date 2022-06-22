Республиканскую станцию переливания крови наконец отремонтировали

Завершился ремонт Республиканской станции переливания крови. Здание было построено больше 50 лет назад, напомнил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Последний раз ремонт здесь делали около 30 лет назад, так что он был необходим.

Здание оштукатурили и покрасили, заменили водосточную систему, двери, крыльцо и козырек главного входа, кровлю. Уложили плитку, установили поручень.

По словам Охлопкова, модернизация службы крови продолжится. В следующем году обещают приобрести новое оборудование. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте