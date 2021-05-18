18 мая 2021, 10:00
«Рено Логан» приземлился на крышу на трассе в Карелии
20-летняя девушка не справилась с управлением и попала в ДТП
В Госавтоинспекции Карелии рассказали детали аварии, произошедшей 17 мая в 09:10 на трассе Вологда-Медвежьегорск.
20-летняя девушка за рулем автомобиля «Рено Логан» не справилась с управлением. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась. Девушка получила травмы в результате аварии.
В Госавтоинспекции сообщили, что с начала 2021 года в результате несоответствия скорости движения конкретным дорожным условиям водители совершили 58 ДТП, в которых пострадали 79 человек, 6 человек погибли.
Всего с начала года на дорогах Карелии произошло 143 дорожные аварии, в которых погибли 20 человек и 196 травмированы. (фото vk.com)