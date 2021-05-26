26 мая 2021, 15:49
Рельсовые автобусы свяжут Петрозаводск, Рускеалу и Сортавалу
«Орланы будут курсировать между столицей Карелии и Северным Приладожьем в выходные и праздничные дни лета
Специально для жителей Карелии и туристов, желающих посетить летом достопримечательности южной части республики, холдинг «РЖД» запускает рейсы туристических рельсовых автобусов № 932/931 Петрозаводск – Горный парк «Рускеала» – Сортавала, сообщает официальный сайт РЖД.
Транспортное средство будет курсировать по специально разработанному расписанию, отправляясь из Петрозаводска рано утром и возвращаясь обратно вечером. // Фото: echoperm.ru