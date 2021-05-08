Россиян предлагают обложить «данью» за отдых за границей

Текст и фото: Антонина Кябелева

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Накануне майских праздников на головы россиян просыпался целый ворох различных инициатив, связанных с тем где, как, сколько и на какие шиши нам отдыхать.

На фоне полной неразберихи, связанной с тем, что сначала россиян обескуражили перспективой 10-дневного отдыха, а потом объяснили, что окончательное решение остается за администрацией предприятия, другие «инновации» выпали из поля зрения. Между тем, к ним стоит приглядеться повнимательнее, так как формально они хоть и касаются сферы туризма и отдыха, но в реальности могут означать предвестье «железного занавеса», ограничивающего передвижение россиян за пределы страны.

29 апреля на презентации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил ввести так называемый «выездной сбор». Идея заключается в том, чтобы обложить «данью» непатриотичных туристов, которые, вместо того чтобы узнавать свою страну, рвутся за пределы родины, развивая таким образом туриндустрию других государств.

По данным правительства России, ежегодно россияне на поездки за рубеж тратят 36 миллиардов долларов. Этот финансовый поток хотят частично переориентировать на внутренний туризм, отбив охоту к зарубежным поездкам с помощью дополнительных финансовых потерь в виде «выездного сбора».

Вьетнам

О том, каким может быть этот «выездной сбор», никто пока публично не говорит. Видимо, пока сделан «информационный вброс» в публичное пространство, от которого ждут реакции. Но исподволь россиянам внушают, что на них это никак не повлияет. Дескать, туры за границу по карману только состоятельным гражданам, которым не составит труда оплатить какую-то сумму государству за разрешение посмотреть мир.

- Загранпаспорта есть только у 30% россиян. Так что 70% точно сидят дома. Да и большинство из тех, у кого загранпаспорта есть, как правило, тоже не ездят. Регулярно выезжают всего 5−6% населения. Это достаточно платежеспособные люди. Думаю, новый сбор не станет для них препятствием. Заплатят, как они платят, например, за визу, и поедут,

- сказала в интервью журналисту интернет-портала «Свободная пресса» директор Туристической ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко.

Таиланд

Как мне кажется, россиян проверяют на готовность отказаться от поездок за границу и существенно сократить турпотоки за пределы страны. Аргументируют подобные инициативы желанием развивать туризм внутри страны, перенаправляя деньги на развитие собственной туристической инфраструктуры.

Примерно в этом же русле в конце апреля высказался член общественной палаты России Султан Хамзаев, который предложил увеличить отпуск для тех, кто отдыхает внутри страны, с 28 до 35 дней. Очевидно, что данная инициатива, мягко говоря, нежизнеспособна, так как приведет к дополнительной нагрузке на бизнес. К тому же она технически сложна в реализации. Работодателю будет не просто проверить, где отдыхали сотрудники, которые пообещали не покидать во время отпуска пределы родины. Но в данном случае интересна тенденция. А она свидетельствуют о том, что россиян пытаются убедить, пока только в теории, что «не нужен нам берег Турецкий».

Попытаюсь поделиться собственными рассуждениями по этому поводу. Возможность увидеть мир не глазами Сенкевича – ведущего популярной в СССР передачи «Клуб кинопутешествий», а собственными, я считаю одним из важнейших достижений перестройки. Я очень хорошо помню те времена, когда поехать в Германию, Польшу, Индию или на Кубу считалось неземным подарком судьбы. В школе, читая «Темные аллеи» Ивана Бунина, я точно знала, что никогда не увижу Парижа. Когда, спустя годы, я там все же очутилась, то атмосфера парижских улочек, так тонко переданных в рассказах Бунина, пронзила меня своим невероятным очарованием. Именно тогда я особенно остро ощутила, чего лишали нас на протяжении долгих десятилетий.

Париж

Сегодня выросло целое поколение россиян, которые свободно перемещаются по миру и не считают это особой ценностью. Для них слетать в Голландию или Турцию также обычно, как зайти в магазин и спокойно приобрести любой из длинного списка товаров, который в советские времена считался острейшим дефицитом. Очень тяжело объяснить молодым людям, что еще несколько десятилетий назад покупка джинсов, шампуня польского или болгарского производства, бананов, растворимого кофе вызывала эмоциональный подъем. Объяснить, конечно, можно, но вряд ли это позволит ощутить ту глубинную безысходность, которая стала источником социальной депрессии для огромного числа людей, задыхающихся в атмосфере «соцреализма».

Очевидно, что путешествия за рубеж – это не просто вывоз денег на чужбину. Это прежде всего расширение собственного мировоззренческого горизонта и возможность посмотреть на собственную страну со стороны. Подобная перспектива для любого тоталитарного режима является смертельной опасностью. И чем сильнее в стране стараются «закрутить гайки», тем опаснее представляется возможность беспрепятственных путешествий по миру. Надо сказать, что эпидемия коронавируса сыграла на руку тем, кто хотел бы отучить россиян от путешествий за границу.

Куба

Нам говорят, что нужно развивать собственную туриндустрию, и нечего вывозить деньги за кордон. Даже если не принимать во внимание то, что, вообще-то, сам человек должен решать, где ему больше нравится отдыхать, предлагаю приглядеться к возможностям внутреннего туризма.

Уже в апреле руководители петрозаводских туристических фирм признавались, что им просто нечего продавать, так как российский юг забронирован и перебронирован, а цены перешагнули все разумные пределы. После закрытия Турции, где мечтали отдохнуть тысячи небогатых семей с детьми, началась настоящая вакханалия с ценами на морские курорты России.

Фраза «Мальдивы по цене Крыма» - стала суровой реальностью отечественной туриндустрии. В конце апреля в соцсетях на страничке московской компании «Можайка.ру» появились предложения, поражающие неадекватностью аппетитов российского юга.

Так, восьмидневный тур с перелетом, трехразовым питанием, медстраховкой, трансфером в трехзвездочный отель на Мальдивах на середину июня стоил чуть больше 90 тысяч рублей с человека при двухместном размещении. А 9 дней в Евпатории в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием россиянам предлагали купить за 89 тысяч рублей за одного в двухместном номере. Слегка отстал Адлер с предложением 9-дневного отдыха в «четверке» с трехразовым питанием за 84 тысяч рублей с человека в двухместном номере.

Я молчу о том, что сравнивать Мальдивы даже с таким прекрасным городом, как Евпатория, просто вредно для психического здоровья.

В нескольких регионах уже пытались развивать туризм с помощью введения так называемого «курортного сбора». Глава РК Артур Парфенчиков в начале 2021 года даже пытался добиться, чтобы Карелию тоже включили в этот эксперимент. Но пока, во всяком случае, так утверждают эксперты, идея с «курортным сбором» себя не оправдала. В 2020 году в Краснодарском и Алтайском крае вообще приостановили его действие.

А теперь по поводу того, что за границу отдыхать отправляются в основном состоятельные россияне. Судя по мои наблюдениям, эта полнейшая чушь. Российские курорты давно «переплюнули» в цене такие раскрученные туристические страны, как Турция, Египет, Кипр, Греция.

Греция

За границей уже много лет отдыхают граждане с весьма скромными заработками. Заграничные курорты давно оценили и российские пенсионеры. Это и дешевле, и лучше, и приятнее. Учителя, врачи, парикмахеры, рабочие предприятий, продавцы магазинов, журналисты… Мне даже сложно назвать тех, кто еще недавно, до введения коронавирусных ограничений, не мог бы позволить себе путешествие за границу. Разве что бомжи и пожилые люди, получающие пенсию ниже прожиточного минимума. Да и то были исключения. Я знаю пожилую пару с очень маленькой пенсией, которые все лето проводят на даче, экономят деньги, а в межсезонье каждый год ездили за границу.

Итак, что мы можем получить в итоге? Под прикрытием развития отечественного туризма, большинство россиян могут с помощью чисто экономических мер отрезать от внешнего мира. Достаточно ввести «выездной сбор» в 300-500 евро на человека. И все. В этом случае нам действительно придется осваивать местные туристические маршруты или наслаждаться природой вокруг дома. А отдых за границей станет привилегией богатых соотечественников, для которых сумма, равная среднемесячной зарплате по стране, – это вообще не деньги.

Лично у меня такое ощущение, что я постепенно возвращаюсь в свое советское детство и отрочество, когда по парижских улочкам можно было гулять, только наслаждаясь прозой Ивана Бунина.

А как думаете вы?

Мы предлагаем читателям ответить, как вы относитеь к идее ввести "выездной сбор"?