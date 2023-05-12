Рекордное число россиян стали в прошлом году гражданами Финляндии

Рост количества россиян, получивших гражданство Финляндии, составил в минувшем году 80 процентов. Это следует из отчета финского Статистического центра, опубликованного 12 мая этого года.

Финские паспорта оформили в 2022-м 2 062 россиянина - на 901 больше, чем годом ранее.

Российские граждане – это самая большая группа получивших паспорта Финляндии иностранцев. Вторая по величине - выходцы из Ирака, третья - граждане Эстонии, четвертая – приехавшие из Сомали.

При этом 95 процентов «новых финнов» сохранили и свое прежнее гражданство. // фото: freepik.com