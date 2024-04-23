Регистрацию на петрозаводский веломарафон открыли в Карелии

Весенний шоссейный веломарафон «Гирвасский» бревет пройдет 18 мая в Карелии. Регистрацию для всех желающих принять в нем участие уже открыли, сообщает минобразования и спорта республики.

Дистанция составит 200 километров, маршрут проложили в том числе по нескольким популярным достопримечательностям. Это гора Сампо, потухший вулкан в поселке Гирвас, Марциальные Воды. Участники смогут увидеть также водопад Кивач.

- На всем протяжении маршрута – хорошая, ровная дорога,

- отметили в ведомстве.

Пройти регистрацию и ознакомиться с маршрутом можно по этой ссылке. // фото: минобразования и спорта Карелии