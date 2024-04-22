22 апреля 2024, 18:38
«Карельские оружейники» обыграли «Викингов» из Вологды
Сборная Карелии по американскому футболу сыграет решающий матч чемпионата Северо-Запада в Петрозаводске
Сборная Карелии по американскому футболу - команда «Карельские оружейники» - в воскресенье провела свой очередной матч чемпионата Северо-Запада. В Вологде наши спортсмены встречались с местными «Викингами».
Игра получилась непростой для карельской команды. Тем не менее, наши добились победы со счетом 54:32.
Этот успех позволил «Карельским оружейникам» не отстать в турнирной таблице от «Носорогов» из Череповца. Следующая игра чемпионата, по сути, станет финалом. 28 июня две команды сыграют между собой в Петрозаводске на стадионе «Спартак». // Фото: unsplash.com / Lucas Andrade