В Москве пятилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа и выжил. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру столицы.

По данным надзорного ведомства, в момент происшествия в квартире находилась пятилетняя девочка, еще один трехлетний ребенок и их мать. Как рассказала женщина, дети смотрели телевизор на кухне, а она вышла на некоторое время. Когда вернулась, то увидела приставленный к подоконнику стул и открытое окно.

Основной версией случившегося сейчас считается несчастный случай. Пострадавшую девочку госпитализировали в одну из больниц столицы. // Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»