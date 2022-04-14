Развитие карельского туризма обсудили в Законодательном собрании

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике карельского парламента заслушал доклад о развитии сферы туризма в республике. Как сообщила руководитель профильного управления Анна Борчикова, эта отрасль показывает устойчивый рост даже на фоне пандемии коронавируса.



Так, турпоток в 2021 году достиг 957 тысяч человек (двумя годами ранее регион посетили 830 тысяч гостей). Объемы оказанных платных услуг за тот же период увеличились с 4 до 5 миллиардов.



Новые объекты размещения (гостиницы, гостевые дома и так далее) в 2021 году появились в Кемском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском, Суоярвском районах. Выросло число юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых: гостевые дома теперь регистрируются, а их владельцы зарабатывают в правовом поле. Развивается и новое направление — глэмпинги, которые за прошлый год появились в Медвежьегорском, Пряжинском и Сортавальском районах.





Выросла посещаемость достопримечательностей: музея-заповедника “Кижи”, горного парка “Рускеала”, вотчины Талви Укко. Еще один объект привлечения туристов — гора Сампо — сейчас приводлится в порядок. Там демонтированы аварийные лестницы и ограждения. Сама гора сдана в аренду, но посещение там свободное; как пояснила Анна Борчикова, у арендатора есть только право на строительство инфраструктуры, причем только некапитальных сооружений.





Депутат Татьяна Тишкова задала вопрос и про другую известную гору Карелии — Воттоваара. Борчикова отметила, что ситуация там “непростая”. Вокруг горы наблюдается противостояние местного населения, которое само, по словам чиновника, предоставляет туристические услуги, только нелегально.



Одним из решений для защиты территории могла бы стать ее передача в федеральное ведение. Анна Борчикова подчеркнула, что при любом развитии событий никаких объектов размещения и капитальных объектов на самой горе и в пятикилометровой зоне не будет.



Депутат Эмилия Слабунова спросила, какая работа ведется в Петрозаводске, чтобы привлечь в карельскую столицу больше туристов. Борчикова ответила, что посещаемость города в целом хорошая, если сравнить турпоток с числом жителей. Тем не менее Управление вместе с мэрией Петрозаводска готовит документы для участия в конкурсе Ростуризма и рассчитывает получить средства на развитие инфраструктуры. Кроме того, в городе строятся и планируются новые гостиницы, под них уже выделены уже участки.



Слабунова также отметила, что республике для привлечения туризма нужна развитая сеть хороших придорожных кафе. По словам депутата, общепит получает низкие оценки у туристов из-за отсутствия местного колорита. Борчикова ответила, что власти работают над развитием придорожной инфраструктуры. Парламентарий также подчеркнула, что помимо придорожной инфраструктуры необходимо создавать и развивать хорошую сеть общественного питания с национальной кухней и в самих населенных пунктах.





Депутат Марина Гуменникова спросила, существует ли единая концепция развития туризма, дорожная карта с учетом проектов, которые планируются в ближайшее время. Она подчеркнула, что такой документ необходим. Анна Борчикова сообщила, что сейчас стратегия проходит корректировку и будет готова в письменном виде летом. Гуменникова также поинтересовалась, когда будет сделан сайт, на который Заксобрание выделило средства. По словам Борчиковой, конкурсные процедуры на разработку сайта будут объявлены в апреле, а саму работу должны завершить до конца 2022 года.

Подводя итоги, председатель комитета Галина Гореликова поблагодарила Анну Борчикову за работу и отметила, что скорректированную стратегия развития следует представить к осени.

К сентябрю, я думаю, мы уже сможем увидеть документ, о котором все так долго говорят и мечтают,

– сказала Гореликова.