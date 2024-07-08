Разборки подростков в Кеми привели к серьезным травмам и суду

Подросток в Кеми стал фигурантом уголовного дела после разборок двух противоборствующих групп. Расследование уже завершено, материалы передали в суд, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел на фоне ссоры между группами несовершеннолетних из Кеми и Рабочеостровска. Они случайно встретились на городском стадионе и вступили в драку.

На следующий день один из поселковых участников конфликта сидел на стадионе и играл в телефон. К нему подошел представитель противоборствующей стороны и стал требовать принести извинения за вчерашнее.

После отказа разозлился и ударил противника коленом в челюсть. Юноша упал и получил сотрясение мозга и двойной перелом нижней челюсти. Телесные повреждения были классифицированы как вред здоровью средней тяжести. // фото: freepik.com