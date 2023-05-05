05 мая 2023, 08:30
Разбитую грузовиками дорогу отремонтируют на севере Карелии
Власти Кемского района также потребовали провести капитальный ремонт участка дороги
Разъезженную и разбитую большегрузами дорогу в Кеми отремонтирует подрядчик. Речь идет об улицах Машинистов и Октябрьская. О ремонте договорились местные чиновники и представители компании АО «РЖДСтрой».
По дорогам передвигается тяжелая строительная техника. Стороны договорились о текущем ремонте и содержании дороги на период проведения строительных работ.
Также кемские власти направили подрядчику требование о последующем капитальном ремонте дорожного полотна. // фото паблик Кемский район