05 мая 2023, 08:30
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Разбитую грузовиками дорогу отремонтируют на севере Карелии

Власти Кемского района также потребовали провести капитальный ремонт участка дороги

Разъезженную и разбитую большегрузами дорогу в Кеми отремонтирует подрядчик. Речь идет об улицах Машинистов и Октябрьская. О ремонте договорились местные чиновники и представители компании АО «РЖДСтрой».

По дорогам передвигается тяжелая строительная техника. Стороны договорились о текущем ремонте и содержании дороги на период проведения строительных работ.

Также кемские власти направили подрядчику требование о последующем капитальном ремонте дорожного полотна. // фото паблик Кемский район

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