13 мая 2024, 14:09
Район Петрозаводска остался без холодной воды
Коммунальные службы карельской столицы работают над устранением повреждения на сетях
Сегодня в 13:40 в Петрозаводске произошло отключение холодной воды в ТИЗ «Усадьба». Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, район остался без водоснабжения из-за повреждения на сетях. Ведутся восстановительные работы.
К какому времени жителям района ждать возвращения ресурса, не уточняется. // Фото: unsplash.com / David Becker