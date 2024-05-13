13 мая 2024, 14:09
Происшествия

Район Петрозаводска остался без холодной воды

Коммунальные службы карельской столицы работают над устранением повреждения на сетях

Сегодня в 13:40 в Петрозаводске произошло отключение холодной воды в ТИЗ «Усадьба». Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, район остался без водоснабжения из-за повреждения на сетях. Ведутся восстановительные работы.

К какому времени жителям района ждать возвращения ресурса, не уточняется. // Фото: unsplash.com / David Becker

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Петрозаводск
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