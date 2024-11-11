11 ноября 2024, 14:45
Раскрыты подробности гибели студента в Петрозаводске
Следственный комитет начал проверку после гибели 19-летнего мужчины в карельской столице
Следственный комитет начал проверку после гибели в Петрозаводске 19-летнего молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СК, сегодня ночью молодой мужчина находился в своей комнате на третьем этаже общежития. В ходе распития алкогольных напитков молодой человек принял решение подняться на один из верхних этажей по внешней пожарной лестнице. На седьмом этаже он потерял равновесие и упал вниз. От полученных травм пострадавший умер на месте.
В министерстве образования и спорта РК сообщили, что погибший был студентом Петрозаводского лесотехнического техникума. Трагедия произошла в общежитии на Комсомольском проспекте.
Следователи проводят опрос очевидцев, изучают обстоятельства случившегося. // Фото СК