Раскопки на площади Кирова возобновят после Дня республики

Раскопки фундамента часовни святого Фаддея Петрозаводского на площади Кирова вблизи Музыкального театра Карелии возобновят после празднования столетия республики. Об этом изданию «Республика» рассказал протоирей Вадим.

Проект восстановления объекта основан на историческом облике часовни, восстановленном по архивным документам. В него также включены фрагменты фундамента исторической постройки, которые планируют музеифицировать.

По информации издания, после завершения раскопок и внесения уточнений в проект могут начаться строительные работы. Возможно, это произойдет весной 2021 года.

Отмечается, что проектирование и строительство финансируются благотворителями.