Работы по обновлению Лососинского шоссе завершат до наступления зимы

Реконструкция Лососинского шоссе в Петрозаводске выполнена более чем на 50%, сообщают региональные власти. Участок дороги от улицы Попова в направлении микрорайона Чистый город протяженностью 1,28 км начали строить весной 2022 года.

Трасса будет четырехполосной, с двух сторон магистрали обустроят пешеходные тротуары, объединенные с дорожками для велосипедистов. Въезд и выезд автомобилистов будет обеспечен в том числе перекрестком с улицы Оборонной с двух сторон — там будут сделаны разворотные кольца. С улицей Чистая будет оформлен перекресток и за ним будет дополнительное разворотное кольцо.

Основные работы по переустройству подземных коммуникаций закончены, дорожники укладывают нижний слой покрытия, монтируют освещение, строят ливневку и контактную сеть для троллейбусов. Полностью завершить работы планируют до 30 ноября 2023 года, но движение хотят запустить раньше. // фото из официальных источников