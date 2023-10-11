11 октября 2023, 09:28
Пять новых автомобилей скорой помощи поступили в Карелию
В Минздраве рассказали, сколько медицинских автомобилей получит республика в этом году
В Карелию поступили пять новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Всего до конца года медицинские организации республики получат 16 новых машин. В больницы поступят 11 автомобилей марки ГАЗ и 5 автомобилей марки УАЗ.
Транспортные средства приобретаются по линии Минпромторга России. Все они оснащены оборудованием для оказания экстренной помощи. // Фото «Петрозаводск говорит»