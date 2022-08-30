Пьяный водитель без прав опрокинулся в кювет

Очередная авария по вине нетрезвого водителя произошла на днях в Прионежском районе. Его автомобиль опрокинулся в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

Это было в 06:00 в воскресенье, 28 августа, на 70-м километре трассы «Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок (подъезд к г. Петрозаводск)».

За рулем Ford Focus находился 19-летний юноша без прав и с признаками опьянения. Он съехал в левый кювет по ходу движения, иномарка опрокинулась и серьезно помялась. Водителя госпитализировали, идет проверка. // Фото: ГИБДД Карелии, полиция Прионежского района