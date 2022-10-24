Пьяный в стельку водитель ездил по Петрозаводску

Госавтоинспекция Петрозаводска подвела итоги рейдов, прошедших в выходные. Информация опубликована в официальном паблике ведомства.

Так, в городе были выявлены 10 пьяных водителей. Еще 9 человек ездили по Петрозаводску, не имея права управления.

В субботу, 22 октября, на улице Мончегорской был остановлен автомобиль «Шкода». За рулем находился 37-летний мужчина с признаками опьянения. Алкотестер показал ошеломляющий результат - 2.499 мг/л.

В ГИБДД напомнили, что за езду в нетрезвом виде полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска