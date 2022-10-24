Директор компании в Петрозаводске пошел на коммерческий подкуп

В суд в Петрозаводске направили дело по обвинению 55-летнего директора организации. Компания занимается работами по электромонтажу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Руководитель участвовал в торгах на заключение контракта и предложил выполнить заказ за пять миллионов рублей. Чтобы победить в аукционе, директор решил сговориться с другим участником.

Тот заявил стоимость в три миллиона рублей, конкурент попросил его за вознаграждение увеличить сумму, чтобы дать его компании возможность выиграть. За это обещал 10 процентов от стоимости работ, то есть порядка 400 тысяч рублей.

Однако при передаче задатка в 250 тысяч рублей директора компании задержали.

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину. Он признал свою вину и может получить семь лет лишения свободы. // Фото: pixabay.com