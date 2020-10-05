Пьяный в доску водитель вез жену с детьми по Карелии

Вечером 4 октября в Кондопожском районе на трассе «Кола» сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя автомобиля «Ока». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проведенное с помощью прибора тестирование дало результат 1,62 промилле. Этот показатель намного превышает предельно допустимую границу.

Примечательно, что водитель «Оки» ехал вместе с женой и несовершеннолетними детьми. Автомобиль был помещен на штрафстоянку, водитель арестован. Ранее он уже садился за руль пьяным, теперь ему грозит уголовная ответственность.