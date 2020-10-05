Двух петрозаводчан осудили за покушение на сбыт наркотиков

Петрозаводский городской суд признал мужчину и женщину виновными в покушении на сбыт наркотиков.

Как следует из материалов дела, одного из них приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Другого – к шести годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.