05 октября 2020, 17:27
Двух петрозаводчан осудили за покушение на сбыт наркотиков
Мужчина и женщина получили 19 лет колонии на двоих за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков
Петрозаводский городской суд признал мужчину и женщину виновными в покушении на сбыт наркотиков.
Как следует из материалов дела, одного из них приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Другого – к шести годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.