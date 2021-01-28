Пьяных водителей отловили в Олонце и Пряже

Нетрезвые водители продолжают колесить по дорогам Карелии, несмотря на внушительные штрафы, лишение прав и рейды дорожной полиции.

Так, в Олонце 28 января от руля был отстранен 28-летний водитель автомобиля «Опель». Автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Еще один пьяный водитель был остановлен в Пряже.

Теперь нарушителям грозит лишение водительских прав и штраф. (фото vk.com)

