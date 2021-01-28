28 января 2021, 20:18
Пьяных водителей отловили в Олонце и Пряже
Нарушителям грозит лишение водительского удостоверения и штраф
Нетрезвые водители продолжают колесить по дорогам Карелии, несмотря на внушительные штрафы, лишение прав и рейды дорожной полиции.
Так, в Олонце 28 января от руля был отстранен 28-летний водитель автомобиля «Опель». Автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
Еще один пьяный водитель был остановлен в Пряже.
Теперь нарушителям грозит лишение водительских прав и штраф. (фото vk.com)