28 января 2021, 20:18
Автоклуб 10 RUS

Пьяных водителей отловили в Олонце и Пряже

Нарушителям грозит лишение водительского удостоверения и штраф

Нетрезвые водители продолжают колесить по дорогам Карелии, несмотря на внушительные штрафы, лишение прав и рейды дорожной полиции.

Так, в Олонце 28 января от руля был отстранен 28-летний водитель автомобиля «Опель». Автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
Еще один пьяный водитель был остановлен в Пряже.

Теперь нарушителям грозит лишение водительских прав и штраф. (фото vk.com)

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Олонец
Пряжа
пьяный водитель
Госавтоинспекция Карелии