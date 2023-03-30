Пьяному водителю не позволили разъезжать по карельскому городу

Днем 29 марта в Пудоже был остановлен автомобиль «ЗАЗ Шанс». Управлявший им мужчина имел признаки алкогольного опьянения, сообщает паблик полиции города.

В отношении 32-летнего автомобилиста был составлен административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

Жителей республики призывают сообщать о нетрезвых водителях. Звонить можно по номерам 102 и 112. // Фото: vk.com/public144501783