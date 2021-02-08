08 февраля 2021, 10:21
Пьяного водителя задержали ночью в Кондопоге
50-летний автомобилист из города бумажников рискует стать пешеходом на два года
Сегодня в 1:35 ночи в Кондопоге сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Форд». Управляший им 50-летний автомобилист оказался пьян, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Дальнейшую судьбу водителя определит суд. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.
Жителей Карелии призывают не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о людях, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Такой звонок может спасти чью-то жизнь. Фото ГИБДД Кондопоги