Пьяного водителя задержали ночью в Кондопоге

Сегодня в 1:35 ночи в Кондопоге сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Форд». Управляший им 50-летний автомобилист оказался пьян, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Дальнейшую судьбу водителя определит суд. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

Жителей Карелии призывают не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о людях, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Такой звонок может спасти чью-то жизнь. Фото ГИБДД Кондопоги