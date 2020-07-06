Пьяного водителя поймали на юге Карелии

Вечером 5 июля сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя на подъезде к поселку Юляристиоя Питкярантского района. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

34-летний житель Питкяранты управлял в нетрезвом виде автомобилем ВАЗ-2112.

В итоге транспортное средство отправили на штрафстоянку, а водитель ждет решения суда. За пьянку за рулем ему грозит лишение прав на полтора-два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.