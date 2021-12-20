Пьяного водителя остановили в Карелии, он избил автоинспекторов

Следователи возбудили в отношении 23-летнего жителя Петрозаводска уголовное дело. Молодого человека подозревают в применении насилия в отношении исполняющих свои обязанности представителей власти, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел ночью 29 сентября в Петрозаводске. Сотрудники ДПС остановили автомобиль и проверили водителя на состояние опьянения.

После того, как выяснилось, что он действительно пьян, юноша повел себя агрессивно. Он ударил полицейского кулаком и ногой в голову, потом другого - кулаком в лицо. Теперь буйному автомобилисту грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: zr.ru