20 декабря 2021, 17:59
Пьяного водителя остановили в Карелии, он избил автоинспекторов
Молодого автомобилиста в Петрозаводске будут судить за применение насилие к представителям власти
Следователи возбудили в отношении 23-летнего жителя Петрозаводска уголовное дело. Молодого человека подозревают в применении насилия в отношении исполняющих свои обязанности представителей власти, сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент произошел ночью 29 сентября в Петрозаводске. Сотрудники ДПС остановили автомобиль и проверили водителя на состояние опьянения.
После того, как выяснилось, что он действительно пьян, юноша повел себя агрессивно. Он ударил полицейского кулаком и ногой в голову, потом другого - кулаком в лицо. Теперь буйному автомобилисту грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: zr.ru