Путин разрешил чартерные рейсы на курорты Египта

Президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

В своей последней версии указ, который отменен нынешним решением Путина, допускал только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. Отмененный указ содержал также рекомендацию туроператорам и турагентам на время действия запрета на авиаперевозки «воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) на территорию Арабской Республики Египет, за исключением г. Каира».

Теперь эти ограничения прекращают действовать.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. // Фото: ejin.ru