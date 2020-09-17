Путин присвоил почетное звание преподавателю ПетрГУ

Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» преподавателю Петрозаводского государственного университета Андрею Коросову. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

Коросов - профессор кафедры зоологии и экологии Института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ.

Сообщается, что он награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.