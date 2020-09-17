17 сентября 2020, 15:42
Путин присвоил почетное звание преподавателю ПетрГУ
Профессор Андрей Коросов стал заслуженным работником высшей школы РФ
Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» преподавателю Петрозаводского государственного университета Андрею Коросову. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.
Коросов - профессор кафедры зоологии и экологии Института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ.
Сообщается, что он награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.