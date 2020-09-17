Фильм о Карелии сняла команда сервиса Hyundai Mobility

Команда сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility побывала в Карелии, на юге страны, а также в центральной части России, сообщает журнал «За рулем».

Видеоотчеты о путешествиях, а также небольшие статьи и путеводители, будут публиковаться на официальных страничках компании в соцсетях Instagram и Facebook, а также на YouTube-канале Hyundai Mobility.

Чтобы лучше раскрыть характер разных регионов страны, команда проекта уделила внимание не только природе и достопримечательностям, но и людям, которые поделились малоизвестными фактами о родных местах, которых нет в путеводителях.

Пока опубликованы первый тизер и первое видео – о Карелии. Фильм получился очень симпатичным и теплым.

По завершении проекта путеводители будут предлагаться всем желающим бесплатно, в удобном электронном формате.

Наш регион весьма популярен у автомобильных брендов. Ранее «Петрозаводск говорит» уже писал о том, что «Порше» выбирает Карелию для своей программы путешествий на автомобиле.