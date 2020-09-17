У молодой жительницы Карелии органы опеки забрали пятерых детей

В Муезерском районе прокуратура провела проверку по заявлению бабушки малолетних детей. Женщина рассказала, что мать малышей не исполняет свои родительские обязанности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Выяснилось, что 28-летняя женщина имеет пятерых детей. Старшему из них 8 лет, младшему нет еще и года. Дети не ходят в детский сад и школу, мать злоупотребляет спиртным и устранилась от воспитания и содержания своего потомства.

Органы опеки изъяли детей из семьи и передали их родственникам. Мать ограничена в родительских правах. Женщина признала все исковые требования. Ей дали полгода на то, чтобы исправить свое отношение к воспитанию детей. В противном случае будет поставлен вопрос о лишении ее родительских прав.